Faktologia.com – Основано на фактах

28 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Дудко
    правда, пенсионерам по 10 коп. добавку по полгода согласовывают.Спикер Госдумы Во...
  • Сергей Игнатенко
    Эт за какие такие заслуги? Дармоедов нужно сокращать. Пользы от них никакой, народ нищает.Спикер Госдумы Во...
  • Николаевна
    Так этого и стоило было ожидатьСКР завел уголовн...

Авиакомпания «ЮТэйр» наказана за незаконное аннулирование билетов, проданных по спецтарифу многодетной семье

Авиакомпания «ЮТэйр» наказана за незаконное аннулирование билетов, проданных по спецтарифу многодетной семье

Многодетная мама смогла отстоять свои права в споре с авиакомпанией «ЮТэйр». Так, Юлия Кабанова приобрела в кассе агентства авиабилеты на два рейса авиакомпании – с вылетом 26 апреля по маршруту «Москва – Нарьян-Мар» и с вылетом 20 мая по маршруту «Нарьян-Мар – Москва».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх