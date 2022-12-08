Авиакомпания «ЮТэйр» наказана за незаконное аннулирование билетов, проданных по спецтарифу многодетной семье

Многодетная мама смогла отстоять свои права в споре с авиакомпанией «ЮТэйр». Так, Юлия Кабанова приобрела в кассе агентства авиабилеты на два рейса авиакомпании – с вылетом 26 апреля по маршруту «Москва – Нарьян-Мар» и с вылетом 20 мая по маршруту «Нарьян-Мар – Москва».
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