Булат Бәйрәмов: «Котлый аласыз, Таңсылу кияүгә чыга»

Булат Бәйрәмов сториска язылучыларының хушын алырлык фото урнаштырган. Булат үзе, Ләйсән Гыймаева, кызлары Таңсылу, «Марат Клубника» буларак билгеле блогер белән төшкән фотога: «Котлый аласыз, Таңсылу кияүгә чыга», – дип язган ул.
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