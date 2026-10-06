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Дрон бригады «Варяг» войск БПС ВС РФ поразил цель на высоте более 10 км

Дрон бригады «Варяг» войск БПС ВС РФ поразил цель на высоте более 10 км

Операторы БПЛА отдельной 50-й бригады «Варяг» войск беспилотных систем ВС России в очередной раз продемонстрировали, что для них нет предела высоты в уничтожении вражеских целей.

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