В Новосибирске введут режим ЧС из-за неготовой котельной

В мэрии Новосибирска подготовили проект о введении режима повышенной готовности в микрорайоне «Зеленый бор», где локальная газовая котельная не готова к отопительному сезону, что создает риск срыва теплоснабжения семи многоквартирных домов.
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