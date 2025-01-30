Гренландии впору ждать «вежливых джи-ай» — Трамп поругался с премьершей Дании

Новый американский лидер действует в русле утвержденной в Вашингтоне ещё при Байдене «Арктической доктрины» Пентагона Если кому-то еще недавно предвыборная идея президента США Дональда Трампа не мытьем, так катанием присоединить к его стране Канаду и Гренландию казалась несерьезным следствием излишней эксцентричности нового американского лидера, то теперь сторонников подобной точки зрения точно много меньше.
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