СМИ: воздушная тревога объявлена по всей Украине

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины днем 1 января, сообщает "Страна.ua".Согласно данным карты воздушных тревог минцифры Украины, в зависимости от региона сирены заработали в период от 12:19 до 12:21.
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