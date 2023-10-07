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American Thinker: Америка и Украина постепенно исчезают с политической карты мира

American Thinker: Америка и Украина постепенно исчезают с политической карты мира

Обирающие свой народ всегда найдут общий язык с политиками аналогичных взглядов из другой страны. В этом смысле нынешний вашингтонский истеблишмент нашел идеального коллегу в лице главы Украины Владимира Зеленского.

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