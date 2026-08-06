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Татар-информ

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Начался прием заявок на премию «ИТ Лидер» по десяти номинациям

Начался прием заявок на премию «ИТ Лидер» по десяти номинациям

Изображение предоставлено организаторами конкурса Стартовал прием заявок на ежегодную отраслевую премию «ИТ Лидер», которая отмечает сильные решения в области информационных технологий и помогает продвигать успешные цифровые практики среди профессионального сообщества и широкой аудитории.

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