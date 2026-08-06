Начался прием заявок на премию «ИТ Лидер» по десяти номинациям

Изображение предоставлено организаторами конкурса Стартовал прием заявок на ежегодную отраслевую премию «ИТ Лидер», которая отмечает сильные решения в области информационных технологий и помогает продвигать успешные цифровые практики среди профессионального сообщества и широкой аудитории.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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