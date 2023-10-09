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«Был саквояж с бриллиантами», – семья Вячеслава Зайцева обвиняет его окружение в краже драгоценностей

«Был саквояж с бриллиантами», – семья Вячеслава Зайцева обвиняет его окружение в краже драгоценностей

Вячеслава Зайцева не стало в апреле этого года. При этом имя всемирно известного кутюрье продолжает обрастать скандалами.

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