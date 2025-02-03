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Ветеран СВО Порошин поделился планами на новой должности

Ветеран СВО Порошин поделился планами на новой должности

Кавалер ордена Мужества, участник кадровой программы для бойцов и ветеранов специальной военной операции "Время героев" Андрей Порошин назначен на должность советника министра природных ресурсов и экологии РФ, сообщается на сайте проекта.

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ВЛ
Валентина Лтвяк
С БОГОМ! В добрый путь!
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