Боец Гостуха: «Ахмат» заставил украинского «Кракена» отступить в Курской области

В Курской области бойцы отряда «Ахмат» выбили боевиков украинского отряда «Кракен» с позиций.Бойцы спецназа «Ахмат» заставили отступить украинский отряд «Кракен» на одном из участков, который те занимали в Курской области.
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