Самый сильный в мире: 16 апреля исполнится 94 года со дня рождения ленинградского тяжелоатлета Федора Богдановского

Он победил на Олимпиаде в Мельбурне и установил много мировых рекордов, а американская пресса в свое время присвоила нашему спортсмену титул «Самый сильный человек в мире» ЗОЛОТО ОЛИМПИАДЫ Перед Играми в Мельбурне, как вспоминал Федор Богдановский, он сказал себе, что победит американца Питера Джорджа.