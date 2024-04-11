Самый сильный в мире: 16 апреля исполнится 94 года со дня рождения ленинградского тяжелоатлета Федора Богдановского

Он победил на Олимпиаде в Мельбурне и установил много мировых рекордов, а американская пресса в свое время присвоила нашему спортсмену титул «Самый сильный человек в мире» ЗОЛОТО ОЛИМПИАДЫ Перед Играми в Мельбурне, как вспоминал Федор Богдановский, он сказал себе, что победит американца Питера Джорджа.
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