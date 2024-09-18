Татаринов: Во Франции разбился обучавшийся на F-16 пилот ВС Украины

Военный корреспондент Руслан Татаринов в своем Telegram-канале «Шепот фронта» выложил видеокадры прощания с погибшим пилотом Вооруженных сил Украины, который обучался пилотированию на F-16 Русланом Курбанмухамедовым, чьи похороны состоялись недавно в Кременчуге.
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