Татаринов: Во Франции разбился обучавшийся на F-16 пилот ВС Украины

Военный корреспондент Руслан Татаринов в своем Telegram-канале «Шепот фронта» выложил видеокадры прощания с погибшим пилотом Вооруженных сил Украины, который обучался пилотированию на F-16 Русланом Курбанмухамедовым, чьи похороны состоялись недавно в Кременчуге.