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Царьград

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Незаконные киоски снесли в Хилокском микрорайоне Новосибирска

Незаконные киоски снесли в Хилокском микрорайоне Новосибирска

Самострои стояли на придомовой территории и даже частично залезали на территорию школы.Новосибирские власти снесли ещё несколько незаконно установленных киосков в Хилокском микрорайоне.

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