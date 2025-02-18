Испытания разработанной для СВО новой лёгкой управляемой ракеты 9М134 «Булат» успешно завершены Испытания новой легкой управляемой ракеты 9М134 «Булат», разработанной для спецоперации, успешно завершены.
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Испытания разработанной для СВО новой лёгкой управляемой ракеты 9М134 «Булат» успешно завершены Испытания новой легкой управляемой ракеты 9М134 «Булат», разработанной для спецоперации, успешно завершены.
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