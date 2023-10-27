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ФедералПресс

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В Киеве призвали «убрать» Зеленского, иначе банковская система и гривна рухнут

В Киеве призвали «убрать» Зеленского, иначе банковская система и гривна рухнут

КИЕВ, 27 октября, ФедералПресс. Банковская система Украины и национальная валюта могут в скором времени рухнуть, если боевые действия не прекратятся, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.

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