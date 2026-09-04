В Барнауле наградили жителей, которые внесли вклад в развитие города

Одно из главных праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню города, — награждение людей, которые развивают краевую столицу, свой родной Барнаул.
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