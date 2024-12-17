Китайская любовница заплатила жене парня за развод и подала на нее в суд

Любовница китайского мужчины выплатила его законной супруге 1,2 миллиона юаней (около 165 тысяч долларов США) в качестве компенсации за согласие на развод, но когда женщина отказалась расторгнуть брак, то она попыталась вернуть деньги через суд.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии