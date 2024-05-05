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День Георгия Победоносца: 6 мая 2024 года верующие молятся покровителю воинов

День Георгия Победоносца: 6 мая 2024 года верующие молятся покровителю воинов

День Георгия Победоносца: 6 мая 2024 года верующие молятся покровителю воинов Алёна ЮрьеваСегодня — понедельник, 6 мая 2024 года, по церковному календарю православия отмечается день памяти святого Георгия Победоносца.

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