День Георгия Победоносца: 6 мая 2024 года верующие молятся покровителю воинов Алёна ЮрьеваСегодня — понедельник, 6 мая 2024 года, по церковному календарю православия отмечается день памяти святого Георгия Победоносца.
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