Машков осуществил мечту

«У меня всегда была мечта сделать кино с артистами нашей труппы». Пресс-служба НТВ «У меня всегда была мечта сделать кино с артистами нашей труппы, — признался худрук Театра Олега Табакова, представляя новый трейлер и постер картины «В списках не значился».
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