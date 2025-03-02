Машков осуществил мечту

«У меня всегда была мечта сделать кино с артистами нашей труппы». Пресс-служба НТВ «У меня всегда была мечта сделать кино с артистами нашей труппы, — признался худрук Театра Олега Табакова, представляя новый трейлер и постер картины «В списках не значился».