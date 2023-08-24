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Себастьян Самуэльссон поменял приклад винтовки: «Если буду стрелять как можно лучше, то смогу выиграть общий зачет Кубка мира»

В обновлении оружия шведскому биатлонисту помогли специалисты из Лиллехаммера. «Такой переход иногда бывает трудным, когда переключаешься на что-то новое.

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