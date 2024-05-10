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Хиллари Клинтон сравнила Трампа с Гитлером

Хиллари Клинтон сравнила Трампа с Гитлером

Global look press/IMAGO/Xavi Bonilla Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон сравнила экс-президента Штатов Дональда Трампа с Гитлером в эфире MSNBC из-за провала тактики демократов, пишет издание The post millennial.

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Комментарии
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Сергей Андросов
Эта Холера с Клитером сама ярая фашистка!
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16 час.
Сергей Андросов
А Трамп ирландец по матери Маклауд. Бессмертный, наверно! 😂
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16 час.

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