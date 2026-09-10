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В барнаульском зоопарке показали забавную компанию лемуров. Видео

В барнаульском зоопарке показали забавную компанию лемуров. Видео

Лемуры в барнаульском зоопарке "Лесная сказка" проводят последние теплые осенние дни на солнце. Видео с необычными зверьками опубликовано на странице зоопарка в соцсети "ВКонтакте".

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