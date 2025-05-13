Пять человек пострадали в Белгородской области в результате атаки дронов ВСУ

МОСКВА, 13 мая, ФедералПресс. ВСУ продолжают наносить удары по Белгородской области. В результате недавней атаки беспилотников пострадали пять человек, включая двоих мирных жителей и троих сотрудников скорой помощи, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
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