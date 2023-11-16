Брошенная сыном в Мексике россиянка вернулась на родину: одиночество и трудности на границе с США Елена ГалицкаяПенсионерка Валентина Котова, оставленная сыном без денег в Мексике, наконец, вернулась на родину.
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