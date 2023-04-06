Аргументы недели

98 612 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Кошетов
    С ними уже давно надо рвать все отношения! Закрыть границу и репатриировать их граждан.Захарова: Москва ...
  • M M
    Умный депутат предложил бы ввести военное положение...Депутат от «Справ...
  • Надежда
    Россия была, есть и будет-лучшая страна в мире!Никас Сафронов: е...

Макрон заявил о своем желании вместе с Китаем «проложить общий путь» к урегулированию конфликта на Украине

Макрон заявил о своем желании вместе с Китаем «проложить общий путь» к урегулированию конфликта на Украине

Французский лидер Эммануэль Макрон указал на свое желание вместе с Китайской Народной Республикой «проложить общий путь» к урегулированию конфликта на Украине.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх