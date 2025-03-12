Парад лицемерия продолжается

14 марта на «Россия-1» зрителям покажут, как олигархи награждают Киркорова и других своих любимых артистов Автор: Интересная жизнь с Vera Star Парад лицемерия в отечественном шоу-бизнесе продолжает широкой поступью шагать по стране, заглядывая в телеэфиры федеральных телеканалов и страницы ведущих отечественных СМИ.