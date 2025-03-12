14 марта на «Россия-1» зрителям покажут, как олигархи награждают Киркорова и других своих любимых артистов Автор: Интересная жизнь с Vera Star Парад лицемерия в отечественном шоу-бизнесе продолжает широкой поступью шагать по стране, заглядывая в телеэфиры федеральных телеканалов и страницы ведущих отечественных СМИ.
Парад лицемерия продолжается
Комментарии
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РМ
Раиса Мелькумова
Меня и мою семью , такая шелуха не вызывает интереса, смотрим «Звезду» « Культуру» и субботнюю и воскресную передачу Малахова.
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1 д.
Валентин Воробьев
Ого, Филька Киррркоррроф - певун на все года с голой вечеринки! Тьфу!
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1 д.
Пульхерия Djem
Смотрю политику и фильмы,если стоящие.гуцерийкину компашку вместе с его выкормыерить по всем пунктам,начиная с налоговой,а министерку культурки по растрате казённых денег.И всё! Кобзда им!!!
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1 д.
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