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ФедералПресс

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Политтехнолог назвал пять ключевых трендов кампании в Госдуму-2026

Политтехнолог назвал пять ключевых трендов кампании в Госдуму-2026

МОСКВА, 16 сентября, ФедералПресс. Кампания по выборам в Госдуму IX созыва еще не завершена, но уже демонстрирует парадокс: технологически она стала сложнее, а содержательно – предсказуемее.

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