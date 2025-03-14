ЛУКОЙЛ поддержал благоустройство Мемориального комплекса воинам 28-й Армии

Вчера в поселке Хулхута Республики Калмыкия активисты Астраханского поискового движения детей и молодежи «Память поколений» приняли участие в акции по благоустройству территории Мемориального комплекса воинам 28-й Армии.
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