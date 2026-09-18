Президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении орденом Мужества председателя участковой избирательной комиссии в Запорожской области Елены Астаниной.
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О, как вы правы! Я об этом твержу уже не первый год https://bogomorus.mirtesen.ru/blog/43004582436/I-vnov-o-berezhlivosti-nashim-politicheskim-rukovodstvom-panov-p?utm_referrer=mirtesen.ruhttps://bogomorus.mirtesen.ru/blog/43004582436/I-vnov-o-berezhlivosti-nashim-politicheskim-rukovodstvom-panov-p?utm_referrer=mirtesen.ru
Реальным ответом было бы уничтожение Зеленского и его окружения, а не жевание соплей!