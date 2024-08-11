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В Щекине Тульской области появилась новая детская площадка

В Щекине Тульской области появилась новая детская площадка

В Щекине Тульской области во дворе дома на Ясенковском проезде, 9 появилась новая детская площадка. Место для установки площадки выбрали не случайно, рядом множество многоквартирных домов, где проживает множество семей с детьми.

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