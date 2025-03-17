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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дзюба прибыл в расположение сборной России: «Тысяча лет, тысяча зим»

Нападающий «Акрона» вызван на товарищеские матчи против сборных Гренады и Замбии. Они пройдут 19 и 25 марта.

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