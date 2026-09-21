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За рулем

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Шесть колес и огромное антикрыло: на аукцион попал самый странный Ford EcoSport

Шесть колес и огромное антикрыло: на аукцион попал самый странный Ford EcoSport

На Bring a Trailer выставили Ford EcoSport 2019 года – правда, не обычный, а шестиколесный. Торги идут без резерва, ставки уже перевалили за $6 тыс.

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