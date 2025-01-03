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Источник: США могут нанести удар по Ирану до инаугурации Трампа

Источник: США могут нанести удар по Ирану до инаугурации Трампа

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан представил Джозефу Байдену варианты возможных ударов по ядерным объектам Ирана, которые Вашингтон может осуществить еще до инаугурации Дональда Трампа 20 января.

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