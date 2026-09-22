Орехов в «огненном мешке», наступление ВС России продолжается

Роман КАТЕРИНЧУК Подразделения ВС России продолжают наступление на Запорожском направлении, одновременно занимаясь ликвидацией узла обороны ВСУ Новониколаевка – Орехов.
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