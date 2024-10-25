В Госдуме предложили разрешить автомобилям инвалидов ездить по выделенным полосам

С инициативой выступил Ярослав Нилов Председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (фракция ЛДПР) предложил разрешить передвигаться по выделенным полосам транспортным средствам, управляемым инвалидами первой группы, перевозящим таких инвалидов, инвалидов с детства и (или) детей-инвалидов.