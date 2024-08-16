Кишинев остановил закупки газа в ЕС Молдавия временно приостановила закупки природного газа из-за роста его стоимости на европейском фондовом рынке.
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Кишинев остановил закупки газа в ЕС Молдавия временно приостановила закупки природного газа из-за роста его стоимости на европейском фондовом рынке.
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