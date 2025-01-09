Экспресс-тест на склонность к Альцгеймеру: найдите 8 отличий за 15 секунд

Проверьте себя! фото: Midjorney/ParentsДеменция — опасное и серьезное заболевание, риск развития которого с каждым годом увеличивается: как из-за нашей собственной беспечности, так и из-за ухудшений условий, в которых мы живем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии