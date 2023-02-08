Аргументы и Факты

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Крутских заявил об ухудшении перспектив диалога с США по кибербезопасности

Крутских заявил об ухудшении перспектив диалога с США по кибербезопасности

Перспективы диалога с США по кибербезопасности ухудшаются. Такое заявление в беседе с РИА Новости сделал специальный представитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских.

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