«Шольц остался в дураках»: Против Германии была проведена «российская операция» Обозреватель издания Politico Мэтью Карничниг восхитился «российской операцией», которая нанесла серьезный удар по канцлеру Германии Олафу Шольцу.
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