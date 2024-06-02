Политолог Карен Квятковски сообщила, что, позволив киевскому режиму применять западное вооружение для атак на регионы Российской Федерации, лидер Соединённых Штатов Америки Джозеф Байден усилил накал противостояния.
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