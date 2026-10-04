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Контрафронт

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Нигерия: семь человек получили ранения, когда неизвестные вооруженные люди открыли огонь по...

Нигерия: семь человек получили ранения, когда неизвестные вооруженные люди открыли огонь по грузовику в Букуру, район местного самоуправления Джос-Саут (LGA), штат Плато, в вечерние часы.

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