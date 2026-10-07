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Царьград

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Жительница Челябинска получила 3 года за гибель пенсионерки из-за громкой музыки

Жительница Челябинска получила 3 года за гибель пенсионерки из-за громкой музыки

В Металлургическом районном суде Челябинска 43-летнюю женщину приговорили к трём годам колонии общего режима за то, что она толкнула сделавшую ей замечание 69-летнюю пенсионерку, которая позже скончалась в больнице от осложнений после перелома бедра.

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