Жительница Челябинска получила 3 года за гибель пенсионерки из-за громкой музыки

В Металлургическом районном суде Челябинска 43-летнюю женщину приговорили к трём годам колонии общего режима за то, что она толкнула сделавшую ей замечание 69-летнюю пенсионерку, которая позже скончалась в больнице от осложнений после перелома бедра.
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