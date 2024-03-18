Нарышкин назвал непростительной ошибкой решение Хрущева по Крыму

РИА Новости Решение первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Никиты Хрущева передать Крым из РСФСР в состав Украинской ССР было непростительной и трагической ошибкой, сообщил директор Службы внешней разведки РФ Серей Нарышкин на круглом столе по случаю воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.