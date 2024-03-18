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Нарышкин назвал непростительной ошибкой решение Хрущева по Крыму

Нарышкин назвал непростительной ошибкой решение Хрущева по Крыму

РИА Новости Решение первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Никиты Хрущева передать Крым из РСФСР в состав Украинской ССР было непростительной и трагической ошибкой, сообщил директор Службы внешней разведки РФ Серей Нарышкин на круглом столе по случаю воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

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