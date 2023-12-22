Популярная телевизионная интеллектуальная игра "Что? Где? Когда?" впервые появилась в эфире почти полвека назад – в 1975 году.
Скандал в "Что? Где? Когда?" Даже Друзь не выдержал: "Они попали под паровоз"
Комментарии
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Житель Империи
Вот прямо сейчас смотрю «Сто к одному» параллельно с читкой новостей.
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35 мин.
Natalia Nikonorova
А еще тут показали внучку Маслякова, этакая поскакушка, ну, просто светская львица, 17 лет - а она уже в МГИМО. И таких мажорок и мажоров там - море. А ведь каких раньше дипломатов выпускали, а теперь там эти фантики заправляют.
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30 мин.
ИВ
Иван Вакула
Бочкарёв молодец, поднимает самые, что не есть празднуют жизнь, захвативших ТВ и сующих россиянам всех наций и народностей самые низкопробные творения. С народа гребут подарки в студию Якубович, примкнул к нему Андрюша Малахов, какой позор, Вы что бомжуете, Вы нищенствующие как у Вас с СОВЕСТЬЮ???
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8 мин.
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