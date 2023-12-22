Скандал в "Что? Где? Когда?" Даже Друзь не выдержал: "Они попали под паровоз"

Житель Империи Вот прямо сейчас смотрю «Сто к одному» параллельно с читкой новостей.

Natalia Nikonorova А еще тут показали внучку Маслякова, этакая поскакушка, ну, просто светская львица, 17 лет - а она уже в МГИМО. И таких мажорок и мажоров там - море. А ведь каких раньше дипломатов выпускали, а теперь там эти фантики заправляют.