PFL и MVP создают глобальную платформу боевых видов спорта

Профессиональная бойцовская лига (PFL) объявила о слиянии с промоутерской компанией Most Valuable Promotions (MVP), основанной американским боксером и блогером Джейком Полом, для создания новой глобальной платформы в области боевых видов спорта под единым брендом MVP.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии