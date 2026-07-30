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Регионы России

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PFL и MVP создают глобальную платформу боевых видов спорта

PFL и MVP создают глобальную платформу боевых видов спорта

Профессиональная бойцовская лига (PFL) объявила о слиянии с промоутерской компанией Most Valuable Promotions (MVP), основанной американским боксером и блогером Джейком Полом, для создания новой глобальной платформы в области боевых видов спорта под единым брендом MVP.

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