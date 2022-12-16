Левито, Ватанабе и Петрыкина претендуют на звание «Лучший новичок» по версии ISU Skating Awards

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал список номинантов на премию ISU Skating Awards. В номинации «Лучший новичок» представлены: Изабо Левито (США) Нина Петрыкина (Эстония) Карина Сафина – Лука Берулава (Грузия) Анастасия Смирнова – Данил Сияница (США) Ринка Ватанабе (Япония) Церемония вручения наград ISU Skating Awards пройдет 5 февраля 2023 года.
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