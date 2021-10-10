НЕВСКИЕ НОВОСТИ

381 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Konstantin Петров
    Тимуровцы нашего времениПодростки в Красн...
  • zhanna
    Она 4 года любовница.Раскрыта личность...
  • zhanna
    Она 4 года любовница.Раскрыта личность...

Пожар в доме Чубакова полностью ликвидировали

Общая площадь возгорания составила 800 квадратных метров. Возгорание тушили 128 спасателей. В субботу, 9 октября, доходном доме Чубакова на набережной Карповки произошел пожар: огонь за считанные минуты охватил 800 квадратных метров мансарды.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх