В США людоеда выпустили на свободу «за хорошее поведение» в психбольнице

Совет по надзору за психиатрической безопасностью штата Коннектикут «в связи с клинической стабильностью» выпустил из психической лечебницы жителя Флориды убившего бездомного, а затем съевшего «его некоторые его органы», – сообщает газета Connecticut Post.
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