РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

228 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Стародубцев
    давно пора, гнать взашей иностранцевВ ответ на указ П...
  • Александр Стародубцев
    это значит,  что к  южной Осетии надо присоединить Грузию, к Приднестровью - Молдавию. И начинать это делать первыми.Серьезный прецеде...
  • Валентин Щербаков
    Слышь, пустобрёх Боррель, ты лучше думай о своей безопасности.Боррель заявил, ч...

В США людоеда выпустили на свободу «за хорошее поведение» в психбольнице

В США людоеда выпустили на свободу «за хорошее поведение» в психбольнице

Совет по надзору за психиатрической безопасностью штата Коннектикут «в связи с клинической стабильностью» выпустил из психической лечебницы жителя Флориды убившего бездомного, а затем съевшего «его некоторые его органы», – сообщает газета Connecticut Post.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх