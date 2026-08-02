15 самых страшных фактов об океанах

Большая вода — большие ужасы. Космическое кладбище посреди океанической пустыни Спутник TDRS-E на высоте 22 400 миль над Тихим океаном, фото: piemags/Legion MediaВ южной части Тихого океана находится точка Немо — самое изолированное место на планете, удаленное от любой суши более чем на 2688 километров.